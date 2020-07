A Bioparco Roma due nuovi leoncini

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Alla presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi e del presidente della Fondazione Bioparco di Roma Francesco Petretti, sono stati presentati i due cuccioli di leone nati lo scorso 29 aprile al Bioparco di Roma. La nascita di queste femmine di leone asiatico (Panthera leo persica), uno degli animali a maggior rischio di estinzione del pianeta, è un evento storico perché è la prima volta che accade all'interno del Giardino zoologico della Capitale. "La nascita di questi due cuccioli di leone asiatico è un'ottima notizia - ha detto la sindaca - Un vero e proprio simbolo di speranza e di rinascita.

Il Bioparco di Roma è un posto unico, dove i nostri bambini possono imparare a conoscere gli animali e a rispettarli. Un luogo importante anche per la tutela e la salvaguardia di specie protette e in via di estinzione come quella di questi leoncini".

I cuccioli, invece, non hanno ancora un nome; da lunedì prossimi i bambini potranno votare sui canali social Facebook e Instagram del Bioparco i loro nomi preferiti.