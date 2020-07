Berlusconi via da Grazioli, opera della street artist Laika

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Silvio Berlusconi lascia Palazzo Grazioli e la street artist Laika lo 'saluta' affiggendo in via degli Astalli, proprio dietro la sua abitazione, un piccolo poster in cui il Cavaliere porta in spalla pesanti scatoloni dei traslochi con fascicoli processuali e ricordi 'piccanti': da una delle scatole spunta una statua della divinità greco-romana Priapo. (ANSA).