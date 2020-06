Ricatta ragazzina, condanna a 5 anni

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Caso di revenge porn a Roma in cui vittima è una ragazza di appena 18 anni. Autore un uomo di 31 anni condannato, al termine di un processo svolto con rito abbreviato, a cinque anni di carcere per le accuse anche di violenza sessuale e tentata violenza sessuale. I fatti risalgono al settembre dell'anno scorso quando l'imputato, attualmente in carcere, per 25 grammi di hashish aveva ottenuto dal fidanzatino della ragazza alcune sue foto e video "in atteggiamenti intimi". Qui inizia il dramma per la giovanissima vittima che viene contattata via chat dal 31enne che la costringe ad una serie di video dal contenuto esplicito dietro il ricatto di diffondere il materiale in suo possesso.

Richieste sempre più pressanti per arrivare anche ad un incontro di persona.