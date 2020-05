20 febbraio 'Giornata camici'

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Siamo molto felici del risultato ottenuto, poco fa, nella seduta del Consiglio Regionale del Lazio: la richiesta di istituzione della 'Giornata dei camici bianchi' è stata approvata dall'Aula all'unanimità". La data scelta è il 20 febbraio. Così in una nota i capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale del Lazio Marco Vincenzi, Marta Bonafoni, Daniele Ognibene, Paolo Ciani, Alessandro Capriccioli e Enrico Cavallari. "Qualche settimana fa, come maggioranza - proseguono - abbiamo depositato la mozione che introduceva l'appello al presidente della Repubblica di istituire una ricorrenza da inserire tra quelle previste nel nostro Paese al fine di ricordare il grande lavoro fatto con professionalità e abnegazione dal personale sanitario tutto. La proposta prendeva le mosse da un'idea del regista Ferzan Ozpetek che ha trovato l'accordo di moltissimi personaggi della cultura, sportivi e artisti.