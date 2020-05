Opera Roma, annullate le recite della Carmen di Bizet

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Le recite dell'opera Carmen di Georges Bizet in programma dal 13 al 25 giugno al Teatro dell'Opera di Roma sono state annullate in seguito alle disposizioni del Dpcm del 17 maggio. A causa dell'emergenza coronavirus saltano, così, anche le undici date degli spettacoli con la regia di Emilio Sagi che avrebbero visto sul podio Bertrand de Billy.

In base al decreto Rilancio - ricorda la Fondazione in una nota - cambiano le procedure per i biglietti acquistati per spettacoli sospesi o annullati e anche il Teatro dell'Opera di Roma, quindi, rilascerà i voucher. I possessori del biglietto possono richiederli scrivendo una mail a ufficio.biglietteria@operaroma.it. Alla riapertura, la biglietteria del Teatro rilascerà a chi ha inviato la richiesta un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione, valido per gli tutti gli spettacoli in programmazione. Chi ha acquistato i biglietti online su Ticketone può richiedere il voucher di rimborso seguendo le procedure indicate sul loro sito. (ANSA).