Atletica: Golden Gala a Roma o Napoli il 17 settembre

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - 'World Athletics', ente mondiale dell'atletica ha ufficializzato le nuove date (comunque provvisorie, in attesa degli sviluppi sul fronte Covid-19) per gli eventi della Diamond League. Le date sono queste: Montecarlo (14 agosto), Stoccolma (23), Losanna (2 settembre), Bruxelles (4), Parigi (6, da confermare), Gateshead (12), Roma-Napoli (17), Shanghai (19), Doha (9 ottobre), secondo meeting in Cina con sede da definire (17). Rimane da individuare la data per Eugene.

Cancellati i meeting di Rabat (31 maggio, sospeso a marzo), Londra (in programma il 4 luglio) e Zurigo (9-11 settembre), che avrebbe dovuto ospitare la finale del circuito e che organizzerà invece quelle del 2021 e 2022. (ANSA).