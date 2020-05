Calcio:Marusic "contenti di allenarci,rispettiamo decisioni"

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Siamo contenti di aver ripreso gli allenamenti, stiamo tutti bene. Dobbiamo rispettare tutte le decisioni che verranno assunte dalle persone preposte, stavamo esprimendo il miglior calcio in Italia, dovremo farci trovare pronti alla ripresa". Lo dice il centrocampista della Lazio Adam Marusic, intervistato a Lazio Style Radio. I biancocelesti di Simone Inzaghi sono al loro secondo giorno di allenamenti al centro sportivo di Formello dopo l'ok del governo.

"Dovessi scegliere una partita su tutte in questa stagione, direi quella in casa con l'Inter", spiega Marusic riferendosi alla sfida vinta per 2-1 contro i nerazzurri. "I tifosi sugli spalti ci hanno dato una grande spinta, non sarà la stessa cosa tornare in campo senza spettatori ma è più importante riprendere a giocare", prosegue il montenegrino. "Ho riguardato diverse partite in questo periodo di isolamento - conclude - mancano ancora 12 partite, abbiamo voglia di continuare e vedere cosa accadrà. Speriamo che questo momento possa terminare il prima possibile, abbiamo ancora più voglia di tornare a giocare".

