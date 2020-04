Nora Lux, Solve et coagula in streaming

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Quindici anni di lavoro nelle cavità e nelle profondità della terra per narrare la storia del femminile nella nostra anima. È da qui che nasce il percorso artistico di Nora Lux, artista, fotografa, che firma il progetto Solve et Coagula, presentato, in tempo di coronavirus, in streaming il 7 e 21 maggio alla Galleria Canova 22 di Roma, proprio lì dove il grande scultore Antonio Canova infornava le sue terrecotte.

Dalle immagini di se stessa come Dea Madre nelle vie sacre e negli ipogei degli etruschi, il lavoro di Nora Lux nel tempo si è evoluto in azioni performative che, nell'approccio dell'autrice, rappresentano il naturale sviluppo degli autoscatti. "Azioni" che sono veri e propri rituali di sintonizzazione con le energie dei luoghi, riti che possiedono la funzione di immergere l'artista nell'inconscio collettivo trasmettendo al pubblico frammenti di una nuova conoscenza, con forti elementi totemici come il corvo, simbolo dello stato iniziale dell'opus chiamato Nigredo, o nuove figure di comunicazione spirituale tra la terra e il cielo, come il pavone (Albedo) e l'aquila (Rubedo), simboli di trasformazione presenti nel suo Vitriolum (2017-2019).

A Canova 22 Nora Lux presenterà alcune immagini dell'ultimo lavoro fotografico "Solve et coagula" e due Azioni differenti, "Mutaforma", con testi critici di Plinio Perilli e Franz Prati.

Mutaforma è composto di due momenti performativi distinti ma connessi tra loro. Ad accompagnare il primo momento, il 7 maggio è il suono di un rombo preistorico, strumento sciamanico suonato e registrato dalla stessa artista; nel secondo, il 21, è un brano inedito, realizzato attraverso uno studio sulla risonanza.

L'architettura della fornace dialoga con il suono, come nei templi di Malta 7000 anni fa (le Azioni saranno alle 20 in streaming e diretta Facebook sul profilo di Nora Lux e sulla pagina di Canova 22). (ANSA).