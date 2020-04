Quadriennale d'arte, pronti ad aprire ad ottobre

(ANSA) - ROMA, 27 APR - La Quadriennale d'arte di Roma pronta ad aprire in ottobre.

Ne danno l'annuncio Fondazione La Quadriennale di Roma e Azienda Speciale Palaexpo, promotori e organizzatori dell'evento, in una nota nella quale si sottolinea la determinazione "a fare tutto il possibile per onorare l'appuntamento di ottobre 2020", "compatibilmente con l'evoluzione del generale quadro sanitario e delle decisioni governative".

"Il lavoro iniziato tre anni fa non ha subito flessioni - assicura il presidente della fondazione La Quadriennale Umberto Croppi -, anzi siamo ancora più motivati a fare il nostro dovere. Aprire la Quadriennale il prossimo ottobre, come da programma, sarebbe un bellissimo segnale e il contributo più concreto che possiamo dare alla ripresa". E il presidente di Palaexpo Cesare Pietrogiusti aggiunge: "Ci sono i presupposti perché la Quadriennale possa essere una delle prime grandi mostre a riaprire con le modalità che saranno consentite e siamo particolarmente contenti se questo potrà avvenire al Palazzo delle Esposizioni" .

Certo, viene sottolineato, "Potranno esserci delle variazioni rispetto al giorno esatto della sua inaugurazione". Intanto i curatori Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol, stanno riadattando il progetto espositivo in dialogo con gli artisti e tutta la squadra organizzativa, per trovare soluzioni in linea con il nuovo scenario.

La mostra, che si svilupperà su circa 4.000 mq, ha l'obiettivo di essere "uno sguardo sulle ricerche attuali e su alcuni percorsi transgenerazionali con l'obiettivo di dare spazio e rilevanza alla complessità di alcune poetiche, come le ricerche al confine tra discipline diverse". Si tratterà, viene ribadito, di "una mostra dal forte taglio curatoriale e di respiro internazionale, con una quarantina di artisti presenti e una particolare attenzione a restituirne progetti e immaginari rappresentativi". (ANSA).