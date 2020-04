Segnaletica droplet davanti uffici

(ANSA) - ROMA, 23 APR - Una segnaletica in terra davanti ad uffici dell'amministrazione comunale aperti al pubblico, come l'Anagrafe, e nei grandi mercati per far rispettare la distanza droplet. E' una delle misure che la Sindaca Virginia Raggi vorrebbe realizzare in città per la Fase 2 e che per ora si pensa ad avviare in via sperimentale.