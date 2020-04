S. Cecilia, online Pappano e soprano Barbara Hannigan

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Antonio Pappano e la soprano canadese Barbara Hannigan nella prima assoluta di 'La nuova Euridice secondo Rilke' di Salvatore Sciarrino sono i protagonisti del concerto di spicco tra quelli proposti online questa settimana da Santa Cecilia sul suo sito e sui canali social dell'Accademia Nazionale negli stessi giorni e orari della stagione sinfonica.

L'appuntamento è per venerdì 24 aprile alle 20.30.

In programma anche il Magnificat BWV 243 di Bach con un cast che comprende il soprano Amanda Forsythe, Josè Maria Lo Monaco soprano II/alto, Paolo Fanale tenore, Christian Senn baritono.

Giovedì 23 alle 19.30 ancora Pappano sul podio per il Capriccio Sinfonico di Puccini, lavoro giovanile scritto nel 1883 che il compositore toscano riprese successivamente in Bohème. Seguono i Vier letzte Lieder di Richard Strauss interpretati dal soprano tedesco Dorothea Röschmann. In chiusura la Sinfonia n. 2 di Rachmaninoff. Sabato 25 alle 18 sarà la volta del direttore Manfred Honeck con la Sinfonia n. 41 K 551 "Jupiter" di Mozart e la Sinfonia n. 1 "Il titano" di Mahler. (ANSA).