AuditoriumLives, Carofiglio e Piccolo per Giornata Libro

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sette scrittori, tra cui Gianrico Carofiglio, Francesco Piccolo e Michela Marzano, parlano di coraggio attraverso brevi contributi video che saranno online all'interno del palinsesto #AuditoriumLives della Fondazione Musica per Roma per la Giornata Mondiale del Libro del 23 aprile.

Il Coraggio avrebbe dovuto essere il tema dell'edizione 2020 di Libri Come, la Festa del Libro e della Lettura a cura di Marino Sinibaldi, Michele De Mieri e Rosa Polacco, annullata per la pandemia. Un tema di enorme importanza e attualità in questo momento sul quale vengono proposti i diversi sguardi degli scrittori: il coraggio come "buon uso della paura" per Gianrico Carofiglio, il coraggio come "sentimento di comunità, capace di lanciare il cuore oltre il confine che non si può oltrepassare" per Nadia Terranova, il "coraggio della quotidianità" unico modo per riuscire a superare la clausura attuale, abilità di tenere il futuro addosso di Francesco Piccolo. E ancora diverse sfumature di coraggio come "molla che ci sottrae alla paura" per Daniele Mencarelli o viceversa "coraggio della paura stessa, di ammettere di avere paura" per Luca Ricci. E ancora "il coraggio delle persone che sono coraggiose senza sapere di esserlo, come gli infermieri e i volontari in questo momento, coraggiosi senza averlo preventivato ma semplicemente 'perché è così che si fa', un coraggio che gli scrittori dovranno raccontare quando racconteranno di questo periodo dice Carlo Lucarelli. Infine troviamo il coraggio come virtù che ci permette di affrontare il pericolo anche se ci fa paura, coraggio inteso come resistenza per attraversare un momento che passerà o come capacità di ribellione, scelta anticonformista, disobbedienza, secondo Michela Marzano. (ANSA).