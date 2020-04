Coronavirus: 518mila verifiche vigili

(ANSA) - ROMA, 8 APR -Dal giorno 8 marzo, quando sono partite le prime disposizioni sul contenimento del coronavirus, sono circa 518mila le verifiche effettuate dalla Polizia Locale e 1190 le violazioni riscontrate. Nella sola giornata di ieri sono 91 le infrazioni rilevate dalle pattuglie, che hanno eseguito oltre 20mila accertamenti sugli spostamenti di veicoli e persone a piedi, ai quali si aggiungono circa 4.500 controlli che hanno interessato le attività commerciali, i parchi e le ville storiche. Particolare attenzione al quadrante est della Capitale, con oltre 1000 verifiche in questi giorni solo nella zona di Tor Bella Monaca, dove sono stati fermati veicoli e pedoni per accertare la regolarità dei loro spostamenti. Decine le persone sanzionate perchè soprese a circolare senza un valido motivo. I controlli proseguiranno con posti di blocco mirati in diverse vie del quartiere.