Palazzo occupato, montata tenda triage

(ANSA) - ROMA, 7 APR - Una tenda per il triage fuori dal palazzo occupato alla Romanina, dove al scorsa settimana si sono registrati due casi positivi, e fornitura dei pasti da parte del Campidoglio oltre ad una fornitura di mascherine da parte della Protezione civile nazionale. E' massima l'attenzione a Roma per il Salem Palace, occupazione con circa 500 persone. "Per quanto riguarda la parte sanitaria si procederà con la ricerca di eventuali sintomatici ed a procedere, lì dove i medici lo ritenessero necessario, all'esecuzione del tampone. Il tutto si sta svolgendo in un clima di collaborazione tra le Istituzioni per procedere alla sorveglianza sanitaria e desidero ringraziare sia il Prefetto di Roma per la tempestiva azione che l'Amministrazione comunale", spiega l'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.