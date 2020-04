Lazio,trend sotto 3%,calo in intensiva

(ANSA) - ROMA, 7 APR -Il contagio frena nel Lazio e oggi per la prima volta il trend è sotto il 3% con 118 casi, 26 a Roma, e diminuiscono i pazienti in terapia intensiva. Proseguono i controlli effettuati nelle case di cura e Rsa su tutto il territorio, arrivati ad oltre il 60%. In isolamento domiciliare 1.944 persone mentre aumentano i guariti che sono 44 nelle ultime 24 ore. Questi i dati forniti oggi dalla Regione Lazio. dopo la videoconferenza, presente l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. A Viterbo si registra il dato più basso nelle ultime 24h con 2 casi e zero decessi. Sono in continua crescita i guariti che salgono di 44 unità nelle ultime 24h arrivando a 546 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 13.345 e i decessi nelle ultime 24h sono stati 9.