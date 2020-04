Messa da campanile, stop dai vigili

(ANSA) - ROMA, 5 APR -E' salito su un balconcino del campanile della parrocchia e ha iniziato a dire la messa con un altoparlante, richiamando diversi abitanti della zona. E' accaduto nel quartiere Tor de' Schiavi, alla periferia di Roma.

Sul posto sono intervenute alcune pattuglie del Gruppo V Prenestino della Polizia Locale utilizzando anche altoparlanti per far disperdere le persone che inizialmente non volevano desistere, spiegando i rischi della situazione. Nel corso della mattinata - secondo quanto si è appreso - le pattuglie hanno proseguito a fare dei passaggi nella zona per scongiurare nuovi assembramenti. Il parroco rischierebbe ora la sanzione. Secondo quanto si è appreso, verrà ascoltato nei prossimi giorni dalla polizia locale.