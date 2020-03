Regione, stop pagamento tassa auto 2020

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - La Giunta Zingaretti ha approvato questa mattina nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 per quanto riguarda quei tributi propri regionali in cui la Regione ha maggiore autonomia di intervento.

La delibera consente la sospensione dei termini di versamento, relativi all'anno tributario 2020, della tassa automobilistica, dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (Iresa) e l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba). In particolare, la sospensione dei termini di versamento della tassa automobilistica riguarda il periodo compreso tra il 3 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La sospensione dell'Iresa e dell'Irba è relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. I versamenti dovuti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 30 giugno prossimo. La sospensione dei termini non impedisce, in ogni caso, che il versamento ordinario venga fatto entro la scadenza già fissata.