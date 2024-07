Rientrata l'emergenza della rivolta  nel carcere di Trieste 

E' rientrata l'emergenza al carcere Ernesto Mari di Trieste. Lo ha reso noto con un comunicato l'Asugi (Azienda sanitaria universitaria giuliano-isontina) precisando che i detenuti hanno accettato una mediazione.

La stessa Asugi ha reso noto che complessivamente sono state portate al Pronto soccorso 4 persone con malori, una con un'intossicazione dovuta alle esalazioni di fumo e due detenuti cardiopatici, trasferiti all'esterno del carcere per sicurezza.

Per tutta la notte davanti al penitenziario stazionerà un'ambulanza per assicurare assistenza sanitaria in caso di bisogno.

In seguito alla rivolta, l'Asugi si è mobilitata attivando il proprio piano interno per maxi emergenze, per gestire la possibile affluenza straordinaria di feriti.

Sono state messe in campo per la rivolta 10 ambulanze e un'auto medica.

