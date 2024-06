Sgomberati migranti dal Silos di Trieste, operazione in tranquillità

Sgomberato Silos a Trieste, operazione in tranquillità Non ancora chiara la destinazione dei migranti TRIESTE I migranti sono stati fatti uscire dal Silos di via Flavio Gioia alla spicciolata, dopo i primi controlli e fatti salire a bordo di mezzi della Polizia. L'operazione si è svolta in assoluta tranquillità. La struttura è stata sgomberata dopo un paio di ore circa ed è stato poi consentito l'accesso all'interno ai giornalisti che vi hanno trovato cumuli di rifiuti, ancora qualche tenda dove erano accampati i migranti, il tutto in una situazione di terribile degrado e senza alcun rispetto delle condizioni igienico-sanitarie. Una situazione, appunto, da tempo denunciata da associazioni di accoglienza di migranti, dalla società civile e dalla Chiesa e al centro di forti polemiche. Non è ancora chiaro dove siano stati portati gli ospiti della struttura: in origine l'intenzione era di trasferirli in un'area sul Carso triestino, a Campo sacro, il cui allestimento, però, non è stato ancora completato. Alcuni dovrebbero essere trasferiti in centri di accoglienza fuori città e fuori regione, come ha anticipato pochi giorni fa il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. DO/ S0B QBXB

E' cominciata questa mattina l'operazione di sgombero del Silos di Trieste da parte delle forze dell'ordine. Sul posto dalle sette ci sono Polizia di Stato, Carabinieri, Protezione civile, Polizia locale, Guardia di finanza, personale sanitario. E dalla stessa ora ci sono sul posto anche gruppi di persone di associazioni che si occupano di accoglienza.

L'operazione viene condotta senza problemi per il momento e applica quanto stabilito dal sindaco di Trieste in una ordinanza emessa una decina di giorni fa.

Il cosiddetto Silos è un edificio fatiscente e completamente privo di servizi ,di proprietà di Coop Alleanza 3.0, nel tempo divenuto luogo di ricovero per centinaia di migranti provenienti dalla cosiddetta 'rotta balcanica'.

