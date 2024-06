Motonave affonda vicino Grado, salvi i 76 passeggeri

Una nave in servizio da Grado a Trieste ha lanciato un 'may day' per rischio affondamento mentre era in navigazione verso il porto di Monfalcone.

Tutti i passeggeri a bordo e i membri dell'equipaggio - composto da 4 membri - sono stati trasferiti sulle zattere di salvataggio e verranno riportati al porto di Grado.

In soccorso alla motonave 'Audace' sono intervenuti i mezzi della Guardia Costiera dislocati tra Trieste e Lignano Sabbiadoro, i vigili del fuoco, con elicotteri e il nucleo sommozzatori, e la Guardia di finanza.

Il mare in questo momento si presenta mosso. Al largo sono giunti i rimorchiatori per trainare l'imbarcazione in avaria, ancora in galleggiamento. Non sono ancora state chiarite le cause che hanno costretto la motonave a lanciare l'sos. A quanto si apprende, la nave ha imbarcato acqua dal lato di prua.

L'allarme per il pericolo affondamento lanciato dalla motonave Audace ha fatto scattare l'allerta per maxi emergenza sanitaria da parte della centrale operativa regionale della Sores Fvg.

Tutti i mezzi a disposizione sono stati inviati in porto a Grado (Gorizia) dove i passeggeri e i membri dell'equipaggio saranno sbarcati.

La Sores è presente sul posto con la Centrale operativa mobile e il direttore Giulio Trillò, che ha assunto il ruolo di direttore dei soccorsi sanitari.

Ci sono 6 ambulanze, un posto medico avanzato allestito da Sogit Grado, 2 furgoni trasporto persone e mezzi supporto logistico. L'elisoccorso attende presso il campo sportivo, il secondo elicottero, con equipe sanitaria completa, resta a Campoformido per garantire operatività sul resto della regione.



