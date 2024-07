Euro 24: 'L'agonia continua', lo smacco inglese sulla stampa

"L'agonia continua" titola il TELEGRAPH per sintetizzare la cocente delusione dei tifosi inglesi dopo la seconda finale europea persa consecutivamente. BBC Sport sottolinea la posizione precaria del Ct Gareth Southgate, che da ieri vanta l'infelice primato di essere il primo tecnico della nazionale ad inanellare due ko di fila in partite che valevano un trofeo internazionale.

"Tanto vicina... eppure così lontana" è il titolo pieno di rimpianti del MIRROR, corredato da una carrellata di foto che mostrano lo sconforto dei giocatori inglesi, ieri sera in maglia bianca. La rete di Oyarzabal nel finale "spezza il cuore dell'Inghilterra" scrive il TIMES, aggiungendo impietosamente che "il dolore di non essere all'altezza tormenta Harry Kane", sostituito dopo un'ora di gioco incolore.

"I Tre leoni incassano un'altra euro-sconfitta e soffrono di nuovo una pena conosciuta" commenta il SUN, ricordando che la squadra di Southgate "ha camminato sul filo del rasoio durante l'intero torneo, andando in svantaggio in tutti e quattro i confronti a eliminazione diretta". Anche il DAILY MAIL, in una Inghilterra "sconfitta da una Spagna che gli è stata superiore", sottolinea la scarsa prova di Kane, giudicata da 4 in pagella.

E la stampa spagnola intona un unico grido di vittoria: all'entusiasmo per la nuova Roja campione d'Europa, che con lo storico trionfo è la prima nazionale a vincere 4 edizioni degli Europei, si unisce l'orgoglio per la seconda vittoria di Carlos Alcaraz, che "apre una nuova era in Wimbledon" con il suo quarto slam a 21 anni. 'Spagna regna in Europa', titola in prima pagina il quotidiano del gruppo Prisa, che con la sconfitta 2-1 dell'Inghilterra celebra l'impresa della 'Roja' che inaugura una nuova epoca imbattuta, dopo aver vinto tutte le partite del torneo. 'Invincibili' titola a tutta pagina l'ABC, mentre per El Mundo la squadra di Rodri, Oyarzabal, Cucurella, Dani Olmo, dei veterani Carvajal e Nacho, soprattutto delle due icone, los 'ninos' Lamine Yamal e Nico Williams, i figli della Spagna diversa, multiculturale del XXI secolo, è 'La Spagna perfetta'. Una 'Spagna gloriosa" annota LA RAZON su una foto che ritrae re Felipe VI che alza il trofeo con un grido di gioia, affiancato dalla secondogenita infanta Sofia.

Ai 'muchachosoi della 'Roja', con Lamine Yamal e Nico Williams, "che irrompe come un aereo senza ali a velocità infernale" nel primo dei due gol della vittoria, gli eroi della favola che regala allegria e sbaraglia il razzismo, è dedicata la cronaca di Manuel Jabois su EL PAIS. L'"Armata invincibile" di Luis de la Fuente per Marca, mentre AS assicura che 'It's only the beginning', è solo l'inizio, su una foto del gruppo. "Campeones!" urla EL MUNDO DEPORTIVO sulla doppia foto della nazionale e di Carlos Alcazar che bacia il suo secondo trofeo di Wimbledon. La stessa scelta di Sport che rincara: 'Super campeones!".