Euro 24: Bastoni con la febbre, differenziato per Dimarco

L'ultimo allenamento dell'Italia a Iserlohn prima della partenza per Berlino dove domani affronterà la Svizzera negli ottavi di finale di Euro 2024 è partito con due 'defezioni'. Nel gruppo degli azzurri che ha iniziato la seduta in tarda mattina mancano Alessandro Bastoni, che ieri ha accusato una leggera alterazione febbrile e dopo una prima parte di lavoro in palestra si aggregherà ai compagni, e Federico Dimarco, che sosterrà invece una sessione differenziata.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA