Euro 24: Svizzera batte Italia 2-0, gli azzurri tornano a casa CRONACA e FOTO

Svizzera batte Italia 0-2 nel primo ottavo di finale degi campionati europei di calcio in corso in Germania. Gli azzurri sono eliminati

"Ci sono mancati il ritmo, la freschezza, che fanno sempre la differenza. Stasera ho cambiato dei giocatori ma in questo momento non siamo in grado di fare più di questo". Così Luciano Spalletti ai microfoni della Rai dopo l'eliminazione da Euro 24. "Quel gol a inizio del secondo tempo ci ha tagliato le gambe, siamo stati poco incisivi, il ritmo ha fatto la differenza, il loro ere più alto nel primo tempo e anche individualità c'era un passo differente tra le coppie. Molti non sono stati continui a pressare, a rosicchiare centimetri".

La delusione degli azzurri



"Uscire cosi' fa male, chiediamo scusa a tutti". Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano dell'Italia, e' schietto dopo l'eliminazione della nazionale da Euro 2024, dopo una partita nella quale e' stata dominata dalla Svizzera. "L'eliminazione e' meritata - prosegue Donnarumma a RaiSport - e per come e' venuta e' durissima da digerire. Il primo tempo e' andato malissimo, poi dovevamo reagire nel secondo e invece abbiamo subito preso il secondo gol. Se e' mancato il coraggi? E' mancato tutto, la qualita', il coraggio...".

Svizzera Italia

I GOL

Al 47' SVIZZERA-Italia 2-0! Rete di Vargas. Aebischer pesca Vargas in area di rigore. Il numero 17 elvetico ha lo spazio per controllare indistubato e poi lascia partire un destro a giro sul palo lontano che si insacca alla sinistra di Donnarumma.

Al 38' SVIZZERA-Italia 1-0! Rete di Freuler. Vargas pesca a centro area l'inserimento di Freuler. Il centrocampista controlla col destro e poi col mancino conclude verso la porta. Donnarumma devia ma non riesce ad evitare la rete.

Freuler

RIVEDI IL LIVE



LA PARTITA

Brutta, sfiancata, senza idee. Doveve essere l'Italia della rivoluzione voluta da Luciano Spalletti, e invece la peggior nazionale di questo Europeo si fa travolgere e umiliare da una Svizzera potente, veloce, perfetta tatticamente e che, dopo aver tolto agli azzurri la gioia del Mondiale due anni fa, li butta fuori da un Europeo nel quale erano rimasti solo grazie al gol di Zaccagni all'ultimo secondo con la Croazia. A condannare un'Italia inguardabile, nello stadio di Berlino, è un 2-0 della Svizzera firmato dal bel gol nel primo tempo del centrocampista del Bologna Remo Freuler e dal tiro a giro di Vargas a ripresa appena cominciata, tra tante statuine azzurre. Termina così, senza mai aver entusiasmato, il torneo continentale di Donnarumma e compagni che cedono la coppa conquistata a Wembley e tornano a casa con la consapevolezza che ci vorrà molto tempo per rivedere una Nazionale degna della sua storia.

Freuler

Per di più, il pomeriggio horror, si consuma in un luogo, l'Olympistadion, che aveva regalato soddisfazioni infinite nel 2006 con la Coppa del Mondo vinta da Lippi. A partita iniziata, tutto confermato nell'Italia, con Mancini al fianco di Bastoni in difesa. A centrocampo, in cabina di regia spazio a Fagioli al posto di Jorginho, mentre nel terzetto avanzato esordio nella competizione per El Shaarawy. Negli elvetici a sinistra Rieder al posto dello squalificato Widmer, con Aebischer che si sposta sull'out di destra. In avanti, confermato l'attacco leggero con Embolo-Ndoye e Vargas. Pronti via con una Svizzera molto aggressiva che pur non rendendosi troppo pericolosa comprime gli azzurri nella loro metà campo nei primi minuti. Poi l'Italia comincia a farsi vedere grazie a Fagioli che comincia a prenderla per mano: bello il lancio per Cristante che si invola verso la porta difesa da Sommer ma non azzecca l'assist. Ancora la squadra elvetica che crea la prima vera occasione del match con Embolo che si invola verso l'area azzurra, scocca un tiro a giro che Donnarumma respinge da campione.

Svizzera Italia



Passata la prima paura gli azzurri si fanno sotto con la prima conclusione di Chiesa che rientra e calcia con il destro, Akanji devia in angolo. E' un'Italia che prova ad allentare la pressione elvetica, ma a comandare il gioco è la squadra di Yakin di nuovo pericolosa con Rodriguez e poi con Rieder. La pressione svizzera non si ferma, l'Italia non riesce a uscire in una partita che sembra la replica di quella con la Spagna. Inesorabile arriva il vantaggio rossocrociato, al minuto 37: bellissima azione di Xhaka e compagni, Ndoye tocca per Vargas sulla sinistra, cross basso che premia l'inserimento centrale del centrocampista del Bologna Remo Freuler, Mancini è in ritardo, stop e destro al volo sul primo palo che batte Donnarumma per l'1-0 elvetico. Un volta avanti la Svizzera non si ferma andando ad un passo dal 2-0 su punizione con Rieder ma Donnarumma è ancora provvidenziale andando a deviare il tiro a sul palo. Si chiude così un primo tempo horror degli azzurri tenuti a galla solo dal loro capitano. La ripresa parte con Zaccagni al posto di El Shaarawy, anche se i cambi necessari sarebbero molti di piu', ma si comincia nel peggiore dei modi per l'Italia che va sotto 2-0, quando ancora non e' completato il 46': Aebischer riceve sulla fascia sinistra e serve il movimento a rimorchio di Vargas al limite dell'area, destro a giro perfetto del numero 17 elvetico che si insacca proprio sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Donnarumma. L'Italia prova a scuotersi e va vicina al gol su una deviazione fortuita di Schar che termina sul palo. Spalletti mette dentro anche Retegui per l'acciacato Barella, ma la pressione azzurra è sterile e non fa paura alla Svizzera che riesce a difendersi bene.

Svizzera Italia

Al minuto 30 azzurri vicini a riaprirla: altro legno colpito, taglio alle spalle della difesa di Zaccagni che si ritrova da solo davanti a Sommer, l'esterno della Lazio serve Scamacca che da un metro dalla porta in posizione defilata colpisce in pieno il palo. Proprio lì dove in pratica finisce l'Europeo dell'Italia che ci prova ancora, ma la Svizzera non concede nulla e va vicina anche al 3-0 con Zuber. Ed è così che la festa della marea rossa a Berlino può partire, dopo aver distrutto sul nascere i sogni di un'Italia spenta e inguardabile che non onora la sua storia. In quell'Olympiastadion che aveva fatto sognare con un Mondiale conquistato 18 anni fa colorando il cielo d'azzurro e che oggi, invece è tutto rosso. I tifosi italiani invece fischiano i giocatori che vanno a chiedere scusa a fine partita, ed e' l'immagine dello sprofondo azzurro. per l'apoteosi di una Svizzera sempre più bestia nera.

Video Italia-Svizzera, i tifosi a Berlino per gli azzurri



"Il discorso è sempre lo stesso, la pressione un po' la sentiamo. La viviamo. Quando è uscito questo girone c'era il rischio reale di poter uscire, sia Spagna che Croazia erano due clienti scomode. Ora non ci sono calcoli da fare, è tutto visibile". Così il ct azzurro Luciano Spalletti a Sky poco prima di Italia-Svizzera ottavo di finale di Euro 2024 a Berlino: "E' merito di questi ragazzi, devono sentire la nostra fiducia, perché ci sono loro sul pullman che ci ha portato qui. Barella sarà quello in mezzo, farà il regista. Lui con la sua gioventù ha le qualità per diventare un big in quel ruolo lì"

Tifosi azzurri a Berlino



Il cielo è azzurro e splende il solo a Berlino nel giorno di Italia-Svizzera. Quando nella capitale svizzera la temperatura salirà oltre i 30 gradi e all'Olympiastadion ci sarà il fischio di inizio. Intanto all'azzurro della splendida giornata nella capitale tedesca si contrappone il fiume rosso dei tifosi svizzeri che stanno invadendo le strade, dalla stazione centrale, dove c'è una Fan Zone Uefa, ad Alexanderplatz passando per la porta di Brandeburgo. Invasione elvetica che, tra cori e bizzarrie tipiche dei tifosi rossocrociati, si sta spostando lentamente allo stadio dove sono annunciati 70.000 spettatori tra cui solo 6.000 italiani stando ai dati ufficiali. Dal punto di vista dell'ordine pubblico non si segnala al momento alcun problema, nemmeno alle frontiere non si ha notizia del passaggio di gruppi di tifosi potenzialmente pericolosi. Atteso a Berlino, dove sta per atterrare il suo aereo, anche il presidente del Senato Ignazio La Russa che questo pomeriggio assisterà alla sfida decisiva degli azzurri di Luciano Spalletti per restare in corsa a Euro 2024.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA