La Francia batte l'Austria 1-0. Decide un autogol di Woeber al 38' CRONACA e FOTO

La Francia batte l'Austria 1-0. Decide un gol di Wober al 38' nella partita valida per il gruppo D dei Campionati europei di calcio

"Non commenterò quello che dicono i giocatori, altri hanno parlato ieri, alcuni vogliono parlare più di altri, è normale perché non sono estranei alla situazione che sta attraversando la Francia. Sono calciatori ma per prima cosa cittadini, e hanno la possibilità di dire cose che, con la loro sensibilità, probabilmente alimenteranno il dibattito. Il calcio può unire tutti e io ricordo che, comunque il Bleu della Francia rappresenta solidarietà, unione e diversità".

Alla vigilia dell'esordio a Euro 2024 contro l'Austria, Didier Deschamps non vorrebbe parlare di politica e elezioni e pensare solo al calcio, ma non può evitare di dire cosa pensi delle frasi anti Le Pen di alcuni dei suoi. Ma poi c'è spazio solo per l'obiettivo di vincere l'unico trofeo che, da tecnico della nazionale, ancora gli manca (lo ha vinto da calciatore, nel 2000).

Intanto gli ricordano che, alla guida della Francia, non ha mai perso la prima partita in una grande manifestazione. "Voglio vincere sempre la prima partita? Al massimo livello, nessuno può essere sicuro di nulla - risponde -. Abbiamo analizzato l'Austria, e abbiamo tutte le informazioni, e quello che possiamo vedere è che c'è una grande intensità e l'Austria ha questa forza. Ma noi dovremo essere pronti a vincere".

Dall'altra parte gli risponde il tecnico rivale, quel Ralf Rangnick che pur di rimanere ct dell'Austria ha declinato le ricche proposte del Bayern Monaco. "La Francia ha probabilmente la miglior rosa tra tutti i partecipanti agli Europei - spiega - per quanto riguarda le qualità del singolo giocatore, sia in attacco che in difesa. Se vuoi vincere contro una squadra del genere, devi compensare alcune cose. Dobbiamo agire meglio come squadra e cogliere le opportunità nei momenti decisivi. Sono convinto che possiamo farlo. Mbappé? Insieme a Haaland, è probabilmente il migliore attaccante del mondo".



