Europee: Fdi primo partito, Schlein cresce. Fi supera la Lega. Bene Avs, crolla il M5s - IL LIVEBLOG

"La base di qualsiasi coalizione" al Parlamento europeo "deve essere pro-democrazia, pro-Europa e pro-Ucraina. I Verdi sono su questa linea ma, dal nostro punto di vista, il gruppo di Ecr non lo è, come Meloni non lo è: è difficile definirla europeista, è difficile definirla pro-democrazia, e sì, per ora è a favore dell'Ucraina". Lo ha dichiarato lo Spitzenkandidat dei Greens, Bas Eickhout, in un punto stampa al Parlamento europeo a poche ore dalla chiusura dei seggi in tutti i Paesi Ue confermando che i Verdi non faranno "parte di alcuna coalizione con Identità e democrazia e Conservatori e riformisti di Ecr: hanno opinioni troppo differenti sulla direzione in cui deve andare l'Unione europea".

Rispondendo ad una domanda, Eickhout ha infine confermato che ci sono contatti in corso con la candidata di punta del Ppe Ursula von der Leyen ma che di fatto "ancora non sono iniziati i negoziati" per formare la maggioranza.