Europee: astensione record. Meloni vola, bene il Pd, boom di Avs. Male Bonino-Renzi e Calenda - IL LIVEBLOG

"Ci siamo sentite" con Giorgia Meloni per "complimentarci del risultato reciproco. E' vero che sono cresciuti in termini percentuali ma non in termini assoluti. Non li abbiamo fermati, ma di certo li abbiamo rallentati. Le europee di solito rafforzano chi è al governo, ma la soglia del 30% non è arrivata e noi abbiamo superato il 20%". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa al Nazareno.

"Il Pd è più vivo che mai e l'alternativa alla destra è più credibile. Il nostro lavoro è organizzare la speranza, non intendo fare mezza polemica con le altre forze di opposizione, dico che quando sono arrivata i rapporti di forza erano altri, oggi siamo per distacco la prima forza di opposizione, per questo sentiamo la responsabilità della costruzione dell'alternativa. Continueremo a lavorare testardamente unitari", ha affermato Schlein. "Non ho ancora sentito Conte, lo sentirò presto". Poi, parlando anche delle forze di centro, "Il tempo dei veti è finito, non ne abbiamo fatti ma non vogliamo subirli".

"A me viene da dire che chi ha avuto l'atteggiamento più unitario è stato più premiato, non solo il Pd. Non abbiamo la presunzione di essere autosufficienti, vogliamo lavorare con le altre forze, non mettiamo veti e non intendiamo subirne, mi sembra chiaro che le divisioni non pagano, né nell'area progressista né nelle forze politiche. Non credo che perseverare nella strada della divisione o della competizione col Pd porti a un risultato diverso da quello di ieri", ha aggiunto.