Meloni posta un video con le ciliegie. Salvini e Vannacci rompono il silenzio elettorale

"Oh Danié, non dì niente che siamo in campagna elettorale...". Comincia così il video postato su Instagram, prima di mezzanotte, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rivolgendosi al suo fruttivendolo di fiducia, Daniele. La leader di Fratelli d'Italia, candidata alle Europee, alla vigilia del voto replica la scenetta dei due meloni, quella postata sui social alla vigilia delle Politiche, ma stavolta ricorrendo alle ciliegie.

"Buonissime, ma che varietà è?", chiede, assaggiandone una, al commerciante che senza parlare gira il cartellino infilato nella montagna di questa frutta accatastata, dove appare la scritta: 'Varietà Giorgia'. Meloni che tiene il cellulare in mano per fare il video, sorride e strizza l'occhio ai suoi follower. Nel video che invece pubblicò in occasione delle elezioni politiche del 2022, la leader di Fratelli d'Italia con due meloni tra le mani pronunciava la frase: "25 settembre. E ho detto tutto...".

View this post on Instagram A post shared by Giorgia Meloni (@giorgiameloni)

Salvini su X: no maestrine di manganello, sì alla difesa della casa

"Maestrine di manganello e maestrine tecnocratiche, amici dei clandestini, dei centri sociali, degli eco-matti e dei fannulloni, sinistre armocromatiche e 'gender-fluid' assortite, leader bombaroli? No, grazie!". Lo scrive su X il leader della Lega Matteo Salvini in un post di metà mattina, in un giorno in cui è previsto il silenzio elettorale. "Sì a difesa di casa, auto, risparmi, lavoro, prodotti, confini, sicurezza, famiglia, storia e identità degli ITALIANI, basta guerra, sì alla PACE per il futuro dei nostri figli. Con la Lega e con il generale Vannacci".

Vannacci sui social: 'Tocca a voi, mettete X sul simbolo Lega'

"Cari amici e care amiche. È stato un mese incredibile questo trascorso insieme a tutti voi. Una campagna che mi ha portato in giro in tutta Italia, in mezzo a tanti italiani, con un sostegno, un coraggio e un entusiasmo contagiosi. Da parte mia non posso che dire grazie! Ora dobbiamo portare in Europa i valori della nostra Nazione. Un'Europa più vicina agli Italiani, più sicura, che rispetti la nostra identità e la nostra sovranità. Ora tocca a Voi! In tutta Italia, in tutte le Circoscrizioni puoi mettere una X sul simbolo della Lega e scrivere Vannacci! L'8 e il 9 giugno cambiamo questa Europa che non ci piace!". Così il generale Roberto Vannacci, candidato con la Lega alle Europee, in un post sul suo profilo social, nel giorno del voto e dunque del silenzio elettorale, ripubblicando l'immagine delle scorse giornate di campagna a Roma.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA