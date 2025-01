Vacanze pet-friendly, servizi su misura a Rimini

RIMINI, 15 GEN - Oltre 500 alberghi pet-friendly, spiagge attrezzate e negozi specializzati. Così Rimini si propone come destinazione per chi vuole trascorrere una vacanza insieme al proprio cane. Tra i servizi più richiesti - fa sapere l'amministrazione comunale - figurano pacchetti di benvenuto con ciotole e cucce, menù personalizzati per gli animali, dog sitter ed educatori cinofili. Ci sono alberghi che preparano persino biscotti artigianali specifici per gli ospiti a quattro zampe.

Uno stabilimento balneare (Bagno 81) ha messo a disposizione un'area specifica per la balneazione dei cani. Un altro (Bagno Dolce Vita 11) offre una dog-beach con più di 50 ombrelloni e doccetta per cani. Per la balneazione, il Comune ha autorizzato l'accesso al mare in orari specifici, dalle 6 alle 8 e dalle 18.40 alle 21, sempre sotto la supervisione dei proprietari.

In città si trovano oltre 20 negozi per animali e 16 aree di sgambamento attrezzate con abbeveratoi. Sugli autobus, inoltre, è consentito il trasporto di animali di piccola taglia in appositi contenitori, previo acquisto di un biglietto.

"A Rimini c'è una vera tradizione - spiega Fabio Bullini del portale specializzato mypethotel.it - di grande attenzione da parte degli operatori turistici di chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe". Per la stagione 2025 il progetto 'I Love Pet Romagna' dell'ente turistico Visit Romagna mira ad ampliare l'offerta con informazioni dettagliate su attrazioni e servizi pet-friendly in tutto il territorio. "Rimini e il territorio della Romagna - commenta il sindaco della città e presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad - sono da sempre attente all'ospitalità di tutti i target di mercati e proprio per questo abbiamo deciso di promuovere la destinazione Romagna come polo turistico anche per le vacanze a quattro zampe con un progetto dedicato".

