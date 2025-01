Marconi nelle collezioni numismatiche del Museo a Bologna

Il Museo Civico Archeologico di Bologna dedica a Guglielmo Marconi (1874-1937) - padre del wireless e della radio, premio Nobel per la Fisica - il quinto appuntamento espositivo della rassegna 'Il Medagliere si rivela', per fare conoscere al grande pubblico la ricca raccolta numismatica conservata nelle proprie collezioni, presentando una vetrina che raccoglie una decina di beni numismatici consacrati a questo italiano tra i più illustri, in Italia e all'estero. La mostra, a cura di Paola Giovetti e Laura Marchesini, è liberamente fruibile nell'atrio del museo dal 16 gennaio al 2 marzo.

La medaglia più antica tra quelle esposte risale al 1903 ed è stata ideata dallo scultore bolognese Arturo Colombarini e conferita dalla città a Guglielmo Marconi. Di particolare pregio artistico è il ritratto al dritto di Marconi, di tre quarti, mentre sul rovescio compare un genio che stringe il nastro della stazione ricevente con macchina decodificatrice Morse, usata dallo scienziato durante gli esperimenti sulla telegrafia senza fili. Nel 1974, per il centenario dalla nascita di Marconi, diverse istituzioni hanno voluto tributargli omaggio attraverso la numismatica. Tra queste, la Fondazione Guglielmo Marconi emise una medaglia in argento riutilizzando il conio dell'esemplare voluto nel 1926 dalla città di Bologna, dalla Regia Università e dalla Regia Scuola d'Ingegneria, consegnata a Marconi come onorificenza. Nel medesimo anno anche la Zecca di Stato decise di emettere ben due monete celebrative: una da 100 lire in acciaio, con il volto di Marconi al dritto e al rovescio un'antenna trasmittente per segnali in onde medie da lui inventata, e una in argento, con il valore di 500 lire. Dal 1990 la Zecca diede poi corso ad una banconota da 2000 lire dedicata a Marconi. La medaglia più recente, esposta in vetrina, è stata commissionata nel 2024 dal Lions Club Bologna Guglielmo Marconi allo scultore Marco Marchesini, con il patrocinio della Fondazione Guglielmo Marconi.



