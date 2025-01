Pianoforte e trio con flauto al Mazzacorati 1763 di Bologna

Un recital per pianoforte solo e un conterto per trio di flauto, violoncello e pianoforte caratterizzano il primo weend-end in musica del 2025 del Teatro Mazzacorati 1763 di Bologna, considerato "il più pregevole e ben conservato esempio di Teatro privato in Villa settecentesca d'Europa".

Protagonista del primo appuntamento, domani 4 gennaio alle 21, è il pianista e compositore piacentino Marco Beretta. Il concerto "Solo un piano... L'amor che move il sole e l'altre stelle" si snoda attraverso estratti dai melologhi che Beretta ha composto negli ultimi quattro anni: da Dante Alighieri ad Alessandro Manzoni, passando per Alda Merini, verranno proposte la Suite da "L'amor che move il sole e l'altre stelle" su versi dalla Divina Commedia, la Suite da "Sono nata il ventuno a primavera" realizzata su poesie di Alda Merini, la Suite da "Questo matrimonio non s'ha da fare" sui Promessi Sposi per concludere con la Suite da "Sei cose impossibili prima di colazione", fiaba musicale su testo di Anna Bonacina.

Come secondo concerto, il 5 gennaio alle 17, il Mazzacorati propone il programma "Da Altamura a Vienna fra i riflessi del Romanticismo". L'incontro tra flauto, violoncello e pianoforte dà vita a un concerto dedicato a diversi compositori con musiche di Saverio Mercadante di Altamura (da cui il titolo del programma), dei francesi François Borne, Gabriel Fauré e Camille Saint-Saëns e del viennese Franz Schubert. Sul palco del teatro di Via Toscana la flautista Elena Pajetti, con gli allievi del Conservatorio Martini di Bologna Elisa Pajetti e Filippo Cervellati che si alterneranno al violoncello, accompagnati al pianoforte da Luigi Moscatello.

I due concerti sono gratuiti con donazione facoltativa e prenotazione obbligatoria sul sito www.succedesoloabologna.it.





