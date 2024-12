Scomparsa Daniela Ruggi, la madre: 'Mai abbandonata'

"Daniela non ha problemi mentali. È una ragazza solare, che ha sempre vissuto come voleva". Con queste parole in un video la madre di Daniela Ruggi, 31enne scomparsa lo scorso settembre da Vitriola di Montefiorino, in provincia di Modena, smentisce alcune voci circolate intorno al giallo legato al destino della giovane, in merito al quale la procura di Modena ha aperto un fascicolo per sequestro di persona con iscritto il nome di Domenico Lanza, attualmente in carcere per armi detenute illegalmente.

L'uomo, che frequentava la 31enne, sarebbe stato tra le ultime persone a vederla. La madre di Daniela Ruggi, assistita dagli avvocati Guido Sola ed Elena Lenzini, ed affiancata dall'altra figlia, ha deciso di diffondere il video per chiedere che venga rispettato il silenzio con la quale la famiglia sta vivendo il dramma.

"Non abbiamo abbandonato Daniela - rimarca la donna nel video in cui appare di spalle e con la voce camuffata - quando mi sono trasferita a vivere altrove per stare vicino a mio papà e mia mamma, Daniela che è stata sempre molto legata a Vitriola è rimasta lì, anche perché aveva cominciato a svolgere il servizio civile a Montefiorino e aveva ricevuto la proposta di lavoro di assistente sul pullmino che accompagnava a scuola i bambini. Si è sempre trovata molto bene, era molto contenta. Daniela non è stata abbandonata. Lei viveva inizialmente in un'altra proprietà della famiglia e ha deciso di trasferirsi in centro, benché la casa fosse nelle condizioni che era, perché in centro era più comoda. Daniela ha sempre voluto vivere così, ha deciso lei quello che voleva fare della sua vita. Per quante cose brutte si siano volute dire, Daniela ha sempre vissuto come voleva.

Daniela non è fragile, è sempre buona e solare e ha sempre voluto una famiglia e dei figli. Ognuno di noi può attraversare momenti di fragilità, ma non posso credere che chi l'ha conosciuta abbia avuto dei giudizi negativi verso di lei. È una ragazza speciale. Uno spirito libero", termina la donna.



