Chef Bottura al padiglione Emilia-Romagna del Vinitaly

La cucina stellata a Vinitaly: in occasione della 57/a edizione della rassegna veronese (6-9 aprile) a gestire la ristorazione nel padiglione della regione Emilia-Romagna sarà 'La Francescana' di Massimo Bottura, in occasione dei 30 anni del pluristellato ristorante modenese.

A "vestire" il padiglione ci saranno le i tanti vini dell'Emilia-Romagna e un invito a venire a scoprirli e gustarli percorrendo la via Emilia, che collega e unisce la regione.

"Vieni Via con Me" è il claim che accompagnerà la regione alla Fiera di Verona dal 6 al 9 aprile prossimi nel padiglione 1, che per tradizione da mezzo secolo ospita l'Enoteca Regionale dell'Emilia-Romagna con le aziende vinicole dei vari territori.

Territori valorizzati sulle pareti dei 2.300 mq del padiglione da un concept visivo che esalterà le mille sfumature di colore del vino emiliano-romagnolo lungo la Via Emilia, dal rosso rubino del Sangiovese romagnolo al giallo paglierino della Malvasia piacentina, dall'ambrato dell'Albana passita alle tante sfumature rosa dei Lambruschi modenesi e reggiani.

Vini che ben si accompagneranno ai piatti che hanno reso La Francescana e gli altri progetti di Massimo Bottura celebri in Italia e nel mondo, tra cui il tortellino de Il Tortellante, in un'area ristorazione di 300 mq.



