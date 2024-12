Mbangula salva la Juve, con il Bologna pari in rimonta

Il 2-2 dello Stadium tra Juve e Bologna non fa felice nessuno: i bianconeri non sanno più vincere e pareggiano per la quarta volta di fila, i rossoblu sprecano il doppio vantaggio e si fanno riprendere al 92'. Per gli emiliani in gol Ndoye al 30' su assist di Holm e raddoppio Pobega al 7' della ripresa per il 2-0 momentaneo. I bianconeri accorciano con Koopmeiners al 17' ed acciuffano al secondo minuto di recupero con Mbangula. Espulso Thiago Motta per proteste nel corso dell'incontro. In classifica i bianconeri salgono a 27 punti, il Bologna a 22.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA