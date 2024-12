Accoltellato in casa da un conoscente, uomo ferito a Ferrara

Ha colpito con un taglierino il conoscente, padrone di casa - che stava cucinando - all'interno di una abitazione del centro storico di Ferrara dove si stavano accingendo a pranzare dopo essersi incontrati in un bar, ferendolo con due fendenti al collo. Protagonista della vicenda andata in scena nel primo pomeriggio di ieri e riportata dai quotidiani locali estensi, un uomo, fuggito dopo i fatti, ma che sarebbe già stato individuato in un cittadino tunisino residente a Vigarano, nel Ferrarese.

Ad essere aggredito un operaio tunisino di 46 anni che - dopo avere cercato, invano, di tenere chiuso dentro casa il suo assalitore tirando dall'esterno il portoncino d'ingresso dell'immobile - è finito in strada scalzo, perdendo sangue dalle ferite e chiedendo aiuto ai passanti.

Soccorso dai sanitari del 118 l'uomo è rimasto vigile e dopo le prime medicazioni sul posto è stato trasportato all'ospedale di Cona: il 46enne, visto che la lama brandita dal presunto aggressore non sarebbe entrata in profondità non è in pericolo di vita.

Dalle prime indicazioni, così osserva la stampa estense, l'episodio sarebbe riconducibile ad uno screzio nato per ragioni sentimentali, su cui i Carabinieri stanno svolgendo tutti gli i approfondimenti del caso.



