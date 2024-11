Disagi in stazione a Bologna per lo sciopero dei treni

Sta arrecando diversi disagi alla circolazione ferroviaria in Emilia-Romagna, lo sciopero nazionale di 8 ore - dalle 9.01 alle 16.59 - proclamato dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti per tutto il personale mobile di Trenitalia, Fs Security, Trenord, TreniItalia Tper, Italo Ntv a seguito dell'accoltellamento, ieri, di un capotreno nella tratta Genova Brignole - Busanna su un treno regionale.

Poco dopo le 13, a scorrere il tabellone della Stazione Centrale di Bologna, sono tanti i treni a lunga percorrenza che fanno registrare ritardi consistenti che vanno dai 50 minuti di un convoglio Italo diretto a Tormo Portanuova ai 145 minuti di un Frecciarossa diretto sempre a Torino Portanuova, fino a 220 minuti di un Frecciarossa diretto a Bari Centrale.

Se, per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza, l'impatto dello sciopero è sui ritardi, sul fronte del trasporto regionale, la mobilitazione ha determinato la cancellazione di diversi convogli, una decina nella sola prima schermata del tabellone.

Tanti i viaggiatori nell'atrio della stazione, a consultare i tabelloni in attesa di un treno, molti dei quali - a quanto si è appreso - 'spiazzati' dal poco preavviso per lo sciopero proclamato dai sindacati.



