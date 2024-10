Una ragazza adolescente, che non è ancora stata identificata , è morta a Piacenza questa mattina dopo essere precipitata dal tetto di un palazzo. La giovane è morta sul colpo, mentre i carabinieri hanno accompagnato in caserma un suo amico e coetaneo per essere interrogato.

Al momento non è esclusa alcuna ipotesi circa la dinamica e le cause.



