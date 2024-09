L'allerta meteo in Emilia-Romagna diventa gialla

Si attenua l'allerta di protezione civile in Emilia-Romagna. Per domani, martedì 24 settembre, il codice è giallo e solo nel settore centro-orientale. Non si prevedono infatti fenomeni significativi.

Rimangono possibili incrementi sui corsi d'acqua con fragilità negli argini, dovuti alle piogge previste per oggi, lunedì e permane la difficoltà nello smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua che gravano sulle zone di pianura e sul reticolo secondario di bonifica. Nelle zone montane e collinari non si escludono frane occasionali, sempre per quanto successo nei giorni scorsi.



