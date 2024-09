Anziana uccisa in casa nel Modenese, si cerca il figlio

Una donna di 80 anni è stata trovata morta in casa a Spezzano di Fiorano, in provincia di Modena. Si cerca e per il momento non si trova il figlio, un cinquantenne, e l'ipotesi è che abbia assassinato la madre. I carabinieri sul posto stanno portando avanti le indagini. A dare l'allarme, intorno alle 17, la sorella del ricercato, che ha trovato la madre morta in casa.



Madre e figlio pare fossero conviventi, il 50enne risulta essere disoccupato. A dare l'allarme è stata una vicina, avvisata dall'altra figlia della vittima. Non è ancora chiaro come la donna sia stata uccisa. Non si tratta, dalle prime informazioni, di un nucleo seguito dai servizi sociali. Sul posto, oltre ai carabinieri, il pm Giuseppe Amara della Procura di Modena.



