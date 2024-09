Neonati uccisi, arrestata la madre Chiara Petrolini

"Finalmente. È l'unico commento che posso fare". Lo dice all'ANSA la mamma del fidanzato di Chiara Petrolini, la ragazza di 22 anni arrestata stamani in relazione al presunto omicidio dei suoi due figli neonati.



Sono gli arresti domiciliari la misura di custodia cautelare disposta nei confronti di Chiara Petrolini accusata dell'omicidio dei suoi due figli neonati, trovati sepolti nel giardino della villetta dove la ragazza vive con la famiglia a Vignale di Traversetolo (Parma). Non è chiaro dove la ragazza sarà collocata nel momento in cui sarà disposta la misura cautelare.



