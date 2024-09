Giornata della cultura ebraica, documentario a Ferrara

Il documentario 'Oriella, una Saralvo a Ferrara', realizzato da Civetta Movie, è stato presentato in anteprima nel corso della Giornata europea della cultura ebraica, che ha Ferrara è stata celebrata con un convegno organizzato dalla Comunità ebraica locale in collaborazione con il Comune, nella sala già Sinagoga italiana di via Mazzini.

Il film racconta la storia della famiglia Saralvo attraverso gli occhi di Oriella Callegari Saralvo, unica discendente in vita, rievocando la vita quotidiana nel ghetto ebraico di Ferrara e i tragici eventi legati alle persecuzioni e deportazioni. Nata il 14 maggio 1934, ha sempre vissuto in via Mazzini 47, tranne nel periodo in cui, con la famiglia, fuggì per nascondersi dai rastrellamenti: "Vivevamo in un fienile, nascosti sulle colline bolognesi, perché ci cercavano sempre", spiega lei stessa.

Nella pellicola trovano spazio anche le testimonianze di Fortunato Arbib, che oltre a condividere la sua esperienza personale, ricorda come, fin dal XV secolo, ai tempi del Ducato Estense, la città fosse sempre stata ospitale verso gli ebrei, liberi di esercitare le loro professioni, e come qui fosse numerosa anche la presenza sefardita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA