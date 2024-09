Anziano fungaiolo disperso su Appennino bolognese, ricerche

Sono state attivate le ricerche di un anziano di 82 anni, residente a Bologna, che risulta disperso. Da ieri, dopo le 18.30, il soccorso alpino è stato allertato dopo che non si avevano notizie del pensionato andato, in cerca di funghi, fra Madonna dell'Acero e il Cavone, nella zona del Rio Ri, sull'Appennino bolognese. Tecnici del Cnasas della Stazione Corno alle Scale, vigili del fuoco, carabinieri forestali sono impegnati nelle ricerche. Impiegato da subito anche un elicottero dell'aeronautica militare, base di Cervia Pisiniano, dotato di visori notturni che però, a causa del meteo sfavorevole, non è riuscito ad avvicinarsi alla zona di ricerca.

Le ricerche sono riprese questa mattina alle 7, sempre nella zona di Rio Ri dove è stata rinvenuta l'auto del pensionato.

Condizioni del tempo permettendo, potrebbe essere impiegato nelle ricerche anche un elicottero della guardia di finanza dotato di un impianto per rilevare i telefoni cellulari.



