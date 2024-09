Ragazzo 16enne muore accoltellato a Bologna, fermato un altro minorenne

Un ragazzo di 16 anni è morto per le ferite riportate in una aggressione a coltellate, avvenuta ieri sera in via Piave, zona Saffi a Bologna. Un altro giovane, di 17 anni, è rimasto ferito in quella che da una prima ricostruzione sarebbe stata una rissa fra minorenni. E proprio un minorenne è stato fermato dalla polizia, che ha anche trovato e sequestrato l'arma.

Ad avere la peggio è stato il 16enne che è deceduto già durante il trasporto al vicino ospedale Maggiore. A dare l'allarme, verso le 22.30, sarebbero stati alcuni residenti che hanno sentito gridare 'aiuto' dalla strada.

La lite che ha portato all'omicidio del sedicenne nasce da provocazioni e minacce per motivi banali tra adolescenti dello stesso quartiere, anche sui social. Lo chiarisce la Questura. Il litigio è iniziato all'interno del parco del Velodromo e, dopo un breve inseguimento terminato in via Piave, ha visto un giovane italiano estrarre un coltello e a colpire i due coetanei, uno italo-africano (la vittima) e un bengalese (rimasto ferito) per poi allontanarsi. In seguito è stato fermato dalla polizia.

Le volanti sono intervenute dopo le 22, dopo una segnalazione al 113 di una aggressione tra più persone. I due accoltellati, l'italiano di origini centrafricane e il bengalese ferito, sono entrambi minorenni. Portati entrambi all'ospedale Maggiore, il primo è morto mentre il secondo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni con una ferita al collo e una sulla schiena.

Le indagini di Volanti, squadra mobile e Scientifica hanno permesso di identificare in breve tempo il presunto aggressore, un sedicenne italiano incensurato, che nel frattempo era andato a casa. E' stato fermato su disposizione della Procura per i minorenni, in seguito ad un interrogatorio da parte del pm di turno, nel corso della notte, e si trova al centro per la giustizia minorile di via del Pratello.

Testimoni: "Dalla strada urla strazianti"

"Abbiamo sentito urla strazianti e richieste di aiuto provenire dalla strada, ci siamo affacciati e dalla finestra abbiamo visto questo corpo a terra in una pozza di sangue". E' il racconto di una residente di via Piave, a Bologna, che abita proprio di fronte al luogo in cui ieri sera è avvenuto l'omicidio del 16enne, Fallou Sall, ucciso con una coltellata da un coetaneo. "C'erano ragazzi intorno, non si capiva se erano amici o aggressori, dicevano 'è morto' ma non abbiamo visto scappare nessuno". Chi abita nel quartiere parla di una zona tranquilla, anche se il parco (dove sarebbe iniziata la lite, ndr) "è frequentato da facce losche". Un altro residente conferma che nel parco la sera si ritrovano molti ragazzi, "ogni tanto si sentono urla, ma è la prima volta che succede un fatto così grave".

