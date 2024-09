Nuovo raid di una baby gang a Palermo, rapinati due uomini

Una decina di ragazzini hanno picchiato e rapinato due uomini del Bangladesh nel quartiere palermitano della Zisa. L'aggressione è avvenuta in vicolo Tornabene. I due uomini stava parlando tra loro quando sono stati accerchiati dai componenti del branco, tutti a volto coperto, che li hanno prima minacciati e poi aggrediti impossessandosi dei loro borselli e cellulari. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia in codice giallo.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito le vittime e hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del raid. Non è la prima volta che a Palermo si registrano violente aggressioni in pieno centro da parte di baby gang.



"Purtroppo sono fenomeni che, come dimostra la stessa cronaca con quanto successo in queste ore a Bologna, riguardano molte città metropolitane. Sono fenomeni che vengono controllati e contrastati dalle forze dell'ordine e dalla magistratura. Ci sono arresti e diverse indagini che in pochi giorni riescono a scoprire gli autori delle aggressioni. Ma non sono cose che si affrontano solo con la repressione, servono interventi a più livelli". Lo dice all'ANSA il prefetto di Palermo Massimo Mariani in merito alle baby gang che in questi ultimi mesi hanno aggredito cittadini e rapinato negozi del capoluogo. "Serve insomma un'azione sinergica e continuativa che investa varie istituzioni. Il controllo del territorio e l'azione di contrasto proseguono e sono costanti, ma non possono essere le sole soluzioni per affrontare un problema così complesso", conclude

