Temporali in arrivo domani in Emilia-Romagna

Sono in arrivo temporali per domani, venerdì 16 agosto, in Emilia-Romagna che dovrebbero contribuire ad abbassare un po' le temperature di questi giorni, anche se le previsioni del disagio bioclimatico dell'agenzia Arpae lasciano la regione in zona rossa fino a sabato, anche se limitatamente alla pianura bolognese e romagnola, con un po' di sollievo, invece, per l'area emiliana.

Nella seconda parte della giornata di domani, venerdì 16 agosto, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, anche di forte intensità, con possibili danni associati tanto che la protezione civile ha diramato un'allerta gialla valida per tutto il territorio regionale.



