Turismo e cinema, Rimini si promuove in un programma europeo

Una grande mostra dedicata a Marcello Mastroianni, l'attore amato da Federico Fellini che a lui attribuiva il 'peso' di suo alterego cinematografico e di cui a settembre ricorrono i cento anni dalla nascita, un'app per gli itinerari turistici cinematografici, un podcast per raccontare il museo. Sono tra i progetti deliberati dal Comune di Rimini con un finanziamento di 254.500 euro per la realizzazione di una serie di azioni nel triennio finalizzate in particolare a potenziare l'offerta di iniziative cinematografiche ed espositive, ma soprattutto a migliorare la fruibilità del Fellini Museum grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie e i programmi di formazione e didattica rivolti alle fasce più giovani. Rimini ha partecipato al bando del programma europeo Reel, per la promozione turistica dei territori attraverso la settima arte, ed è stata inserita tra i sei partner del progetto, insieme a realtà quali la Fondazione Apulia Film Commission e la Città di Venezia (per l'Italia), l'Istrian Cultural Agency, Art-kino e Public Institution Dubrovnik Cinemas (per la Croazia). Si investirà anche su laboratori didattici per i più piccoli, andando così ad avvicinare alla dimensione fantasiosa e immaginifica del Maestro una fascia di pubblico ancora poco esplorata per il Fellini Museum.



