Amichevoli: Monza-Sassuolo 2-2

Termina 2-2 l'amichevole tra Monza e Sassuolo, disputata al centro sportivo 'Berlusconi-Monzello'. I brianzoli di Nesta rimontano due volte, prima impattando con Marì l'iniziale vantaggio neroverde firmato Laurienté, poi nella ripresa la rete del definitivo 2-2 siglata da Maric dopo il nuovo vantaggio di Bajrami.

Il Monza tornerà in campo venerdì per l'esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Sudtirol all'U-Power Stadium, prima della sfida con il Milan del 13 agosto a San Siro per il trofeo Berlusconi.



