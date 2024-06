'Aperti per voi sotto le stelle' con il Touring Club in E-R

Tra il 21 e il 23 giugno la bellezza è per tutti grazie al Touring Club Italiano con 'Aperti per Voi Sotto le Stelle': una grande festa diffusa, in occasione dei 130 anni del Tci, con visite a luoghi aperti eccezionalmente per l'occasione, così da permettere a tutti di conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese. Chiese, palazzi, monumenti e aree archeologiche vedranno aperture straordinarie e serali per raccontare storie, svelare spazi normalmente non accessibili, riscoprire luoghi e dettagli in ambienti suggestivi, fino al tramonto e aspettando le stelle.

L'iniziativa coinvolge anche l'Emilia-Romagna, a Bologna, Cesena e Ravenna.

A Bologna i volontari del Tci accompagneranno i visitatori alla scoperta di San Giovanni in Monte, una chiesa in un'oasi di tranquillità e bellezza che completa il suggestivo percorso dei luoghi della Passione di Cristo, attribuita tradizionalmente alla volontà di San Petronio, e di Palazzo Vassé Pietramellara, in via Farini, testimone dei fasti e dei legami culturali e politici della famiglia Vassè con il Papato e vero e proprio scrigno di tesori artistici. A Cesena si andrà alla scoperta della storia millenaria dell'Abbazia di Santa Maria del Monte, con visite curate dall'Abate Mauro Maccarinelli: oltre alla maestosa magnificenza e alle numerose opere d'arte, è la raccolta degli ex voto a testimoniare il legame profondo tra l'abbazia e i fedeli della Romagna. Queste tavolette, talvolta ingenuamente realizzate, raccontano la storia del territorio dal XV secolo ai giorni nostri attraverso gli occhi di coloro che hanno sofferto ma che hanno ricevuto la grazia dalla "Madonna del Monte", come è affettuosamente chiamata l'abbazia. A Ravenna i visitatori potranno ammirare il Museo Casa delle Marionette, un tesoro culturale, custode della preziosa Collezione Monticelli.



