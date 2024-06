Uccisa a Modena, il Gip convalida l'arresto del marito

Il Gip del Tribunale di Modena, Carolina Clò ha convalidato l'arresto, con la misura cautelare della detenzione in carcere, nei confronti del 48enne Andrea Paltrinieri, l'ingegnere disoccupato che lunedì scorso si è presentato alla caserma del Comando provinciale dei Carabinieri di Modena per confessare l'omicidio della moglie, la 41enne bielorussa Anna Sviridenko, medico, segnalando anche ai militari dell'Arma come il cadavere della donna si trovasse nel suo furgone parcheggiato di fronte alla stessa caserma.

Paltrinieri, che avrebbe ucciso la donna strangolandola, è accusato di omicidio volontario pluriaggravato: c'è la premeditazione oltre, ovviamente, il fatto che il delitto sia avvenuto contro un coniuge. Ieri l'udienza di convalida all'interno del carcere Sant'Anna di Modena, durata cinque ore, nel corso della quale il 48enne ha risposto alle domande. Il movente del delitto è ormai cristallizzato: l'affidamento conteso dei due figli piccoli. L'uomo rischia l'ergastolo.





