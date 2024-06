E-R stanzia 5 milioni per salvare la vita a un bambino

L'Emilia-Romagna ha stanziato cinque milioni di euro per consentire a un bambino di sei anni, affetto da una rarissima e gravissima malattia, di andare negli Stati Uniti per curarsi con un farmaco che si trova solo lì. Lo ha annunciato Raffaele Donini, assessore alla sanità. "Per noi - ha detto - è una scelta di campo".

Il piccolo, che vive in Emilia-Romagna con la famiglia, ha una malattia che si manifesta proprio intorno ai 6 anni, comporta la demielinizzazione cerebrale, in altri termini un assottigliamento dello strato che ricopre le fibre nervose, il cui esito è progressivo, rapido, e mortale nel giro di due anni dal momento in cui si manifesta.

La possibilità di sopravvivere per Marco è un farmaco prodotto e commercializzato da un'azienda farmaceutica statunitense: un'infusione da eseguire nell'ospedale privato della casa farmaceutica nel Massachusetts. "Noi non vorremmo un sistema sanitario tenuto in scacco dalle grandi industrie farmaceutiche - attacca Donini - questo è un farmaco che è stato accettato dall'Ema a livello europeo, ma l'industria lo ha ritirato dal mercato e lo somministra solo privatamente negli Stati Uniti".



