A Casa Cervi torna la Scuola di Paesaggio 'Emilio Sereni'

Qual è il rapporto fra paesaggio e migrazioni? In che modo i flussi migratori, sul lungo periodo, hanno trasformato il paesaggio rurale, urbano, sociale e culturale? È questo il tema della XVI edizione della scuola di Paesaggio 'Emilio Sereni', intitolata al più importante storico del paesaggio agrario italiano, che si svolgerà dal 27 al 31 agosto all'Istituto Alcide Cervi a Gattatico (Reggio Emilia), in collaborazione con quindici atenei da tutta Italia.

L'edizione di quest'anno, 'Paesaggi migranti', si pone l'obiettivo di indagare la questione migrante e l'effetto che gli spostamenti delle comunità hanno avuto sul paesaggio, ieri come oggi. A partire dalla lectio magistralis di apertura di Giuseppe Barbera (Università di Palermo), sulle antiche migrazioni arabe in Sicilia, fino agli spostamenti più recenti.

La Scuola ogni anno richiama da tutta Italia studiosi afferenti a diverse discipline e operatori impegnati nei campi della scuola e della formazione, dell'amministrazione pubblica, dei musei e del territorio. I cinque giorni di esperienza formativa prevedono lezioni frontali, tenute da docenti ed esperti del settore, ma anche laboratori, uscite sul territorio, presentazioni di libri, installazioni artistiche. Non mancherà la visita al nuovo museo di Casa Cervi che ripercorre la vicenda dei fratelli Cervi e della loro famiglia.

Da segnalare la presentazione del progetto artistico-culturale 'La bandiera del mondo' di Michelangelo Pistoletto e Angelo Savarese, con la proiezione di due video sul celebre artista de 'La Venere degli stracci'. Fra i relatori Iolanda Rolli, già Prefetta di Reggio Emilia, Elena Carletti, vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia e già sindaca di Novellara e Matteo Biffoni, presidente Cittalia-delegato Anci all'Immigrazione e Politiche per l'integrazione e sindaco di Prato. Nella Tavola rotonda dell'ultima giornata sarà presente Mimmo Lucano, da poco eletto Parlamentare Europeo e rieletto sindaco di Riace.



